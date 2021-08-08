В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен

08.08.2021 09:00

В субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Об этом сообщает пресс-центр ОТУ "Схід".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрел противника наши военные открыли огонь. (...) Такие действия российско-оккупационных войск направлены на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.