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В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
09.08.2021 17:00
Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за событиями!" - пишет он в Telegram.
Теги: Донецк, Донбасс, колесо обозрения, парк Щербакова
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