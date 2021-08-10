Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа

10.08.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа

557 человек пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 309 человек и 41 транспортное средство. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 56 машин и 248 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх