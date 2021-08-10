Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа

10.08.2021 12:00

557 человек пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию "республики" запущено 309 человек и 41 транспортное средство. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 56 машин и 248 человек.