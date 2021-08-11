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Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель
11.08.2021 11:00
В результате обстрела российско-оккупационных войск, на Донетчине погиб мирный житель. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской громады: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - сообщил Кириленко.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
Теги: Донбасс, погибший, обстрел, мирные жители, ОРДО, НВФ
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