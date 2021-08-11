Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель

11.08.2021 11:00

В результате обстрела российско-оккупационных войск, на Донетчине погиб мирный житель. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской громады: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - сообщил Кириленко.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.