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За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. У военнослужащих ВСУ есть потери, об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
"Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра враг осуществлял обстрел населенного пункта Водяного, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки украинские позиции обстреливали из противотанковых ракетных комплексов. У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра. А у Екатериновки оккупанты дважды обстреливали ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Песок враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. У Новоалександровки дважды обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. А у Новолуганского из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
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