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ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью
12.08.2021 09:00
Вчера пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей оккупированных территорий. Об этом информирует пресс-служба Луганской ОГА.
"В автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Счастье, ООН, гуманитарная помощь, КПВВ, ОРДЛО
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