Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО

12.08.2021 13:00

Российский "гуманитарный конвой" прибыл сегодня в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР".

Подчеркивается, что в Донецк грузовики доставили 36 тонн груза, в том числе медицинское оборудование, лекарственные препараты.

В Луганске отчитались о получении 33 тонн медикаментов и медицинского оборудования.

За время конфликта на Донбассе это 102-й "гумконвой" из России. В предыдущий раз российский "гуманитарный конвой" приезжал в Донецк и Луганск еще 17 декабря 2020 года.