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В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд
13.08.2021 14:00
С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. Об этом сообщает Восточный проект.
Льготный проезд будет распространяться на коммунальный и частный транспорт. Подтверждение инициативы городского головы Александра Гончаренко уже поступило от КП «КТТУ, ЧАО «АТП-11410» и ООО «Юмвоса».
Для подачи заявок на получение ученического билета детям, которые обучаются не в Краматорской громаде, но зарегистрированы в ней, необходимо обратиться до 31 августа по тел. (099) 705-74-30.
Теги: Донбасс, Краматорск, бесплатно, проезд, школьники
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