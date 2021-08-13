В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд

13.08.2021 14:00

С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. Об этом сообщает Восточный проект.

Льготный проезд будет распространяться на коммунальный и частный транспорт. Подтверждение инициативы городского головы Александра Гончаренко уже поступило от КП «КТТУ, ЧАО «АТП-11410» и ООО «Юмвоса».

Для подачи заявок на получение ученического билета детям, которые обучаются не в Краматорской громаде, но зарегистрированы в ней, необходимо обратиться до 31 августа по тел. (099) 705-74-30.