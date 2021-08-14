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Архив - Донецкая область

Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза

14.08.2021 10:00
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Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза

Вчера, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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