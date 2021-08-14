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Архив - Донецкая область

В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам

14.08.2021 17:00
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В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам

В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине стального дома. В него заселят около 120 семей, половину квартир предоставят переселенцам. Об этом заявил заместитель городского головы Мариуполя Михаил Ивченко, сообщает пресс-служба горсовета.
«Также мы планируем предоставить квартиры для категории людей остродефицитных профессий. Это учителя, медики, сотрудники силовых структур и коммунальных предприятий. Решение будет принимать комиссия, когда строительство завершится», — рассказал Ивченко.
Первые жители смогут заселиться в новые квартиры уже в 2022 году.
Финансируется строительство совместно муниципалитетом, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Группой Метинвест. Авторы проекта - победители конкурса молодых архитекторов «Steel Freedom Architecture Festival». При строительстве применяются уникальные сверхпрочные плиты. Кроме того, новостройка площадью более 7 тысяч квадратных метров будет иметь высокий уровень энергоэффективности.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, строительство, переселенцы
 
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