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Архив - Донецкая область

Минувшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов

15.08.2021 10:00
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Минувшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов

За минувшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - следует из сообщения.



Теги: Донбасс, перемирие, режим тишины, ООС
 
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