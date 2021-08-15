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В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании
В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел порыв в системе кислородоподающего оборудования для аппаратов ИВЛ на территории Центральной городской клинической больницы №1, известной как Больница Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«Четырнадцатого августа в Киевском районе Донецка в инфекционном отделении ЦГКБ №1 произошел порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметили в МЧС.
Там добавили, что для проведения восстановительных работ спасатели оперативно освободили поврежденный участок подземной магистрали от асфальтового покрытия, грунта и бетонной защиты. Последствия аварии и текущее состояние системы подачи кислорода уточняются.
Следует отметить, что в ЦГКБ №1 развернута госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, кислород, больница, COVID-19
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