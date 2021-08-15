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Архив - Донецкая область

В Донецке открылась школьная ярмарка

15.08.2021 17:00
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В Донецке открылась школьная ярмарка

В оккупированном Донецке сегодня, 15 августа, в районе сквера «Сокол» (на пересечении ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров) в Ворошиловском районе города начала работу городская школьная ярмарка, сообщают местные СМИ.
"Здесь в широком ассортименте представлены канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности, товары для детского творчества, рюкзаки и повседневные вещи из трикотажа – все, без чего невозможно представить будни каждого школьника", - говорится в сообщении.
Ярмарка будет работать до 31 августа ежедневно, с 09:00 до 18:00.



Теги: Донецк, Донбасс, школа, ярмарка
 
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