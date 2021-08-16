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В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"
Финал турнира "Кибер-Донбасс" по компьютерной игре CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) прошел в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал стадион "Донбасс Арена", сообщают местные СМИ.
Победила в соревновании донецкая команда KORABLSMERTI, выигравшая все три раунда у своих земляков - команды BAZA. Третье место заняла команда BANKA R, в состав которой вошли киберспортсмены из ОРДО и ОРЛО.
Турнир по CS:GO начался в онлайн-формате 29 июля. По утверждению организаторов в нем приняли участие свыше 130 команд, объединивших 900 игроков из ОРДЛО, РФ, Украины, Израиля и Румынии.
Всего в стадию плей-офф прошли 16 коллективов. Игры плей-офф проходили с 9 по 14 августа в офлайн-режиме в одном из донецких игровых клубов. По их итогам были выявлены финалисты турнира.
Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, турнир, киберспорт
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