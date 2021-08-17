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Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
Государственная политика переходного периода - комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий. Об этом говорится в проекте закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", обнародованном на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью надлежащего законодательного урегулирования государственной политики переходного периода - комплекса мероприятий по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечению государственного суверенитета, возобновлению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодолению последствий вооруженной агрессии РФ, реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, развитию устойчивого мира и неповторению оккупации.
Так, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.
Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".
Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некий алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.
Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.
Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.
Ожидается, что принятие закона будет содействовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.
Теги: законопроект, Крым, Верховная Рада, ОРДЛО, деоккупация
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