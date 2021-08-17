В Краматорске испытали 80-метровый флагшток

17.08.2021 16:00

В Краматорске испытали мачту, на которой будет развеваться флаг Украины - самый большой в области, 16 на 24 метра. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.

Она установлена в краматорском парке «Юбилейный». Сегодня в тестовом режиме осуществили первый подъем национального флага.

"80-метровый флагшток хорошо прошел испытания, и уже вполне готов к торжественному поднятию флага, которое состоится 23 августа, в День Государственного Флага Украины", — отметил Кириленко.