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Архив - Донецкая область

В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания

18.08.2021 11:00
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В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания

Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей. О этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими предпринимателями, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей", - сказано в сообщении пресс-службы.
"Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое - гарантия дальнейшей работы ваших заведений ", - заявил Орлов.
Городские власти планируют, что к 1 сентября вакцинированы будут 25% взрослых жителей города, к 1 ноября - 50%, к новому году - 75%.



Теги: Мариуполь, магазин, рынок, вакцинация, COVID-19
 
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