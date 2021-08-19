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Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход
"Экс-премьер ДНР" Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. Декларация Бородая обнародована на сайте ЦИК России, сообщает Цензор.НЕТ.
При этом, Бородай только официально потратил с начала года почти 15 млн рублей. Так, в апреле он приобрел новый, 2021 года выпуска, автомобиль Lexus GX 460 в дополнение к Lexus 2004 года, который у него уже был. Цена новой машины кандидата составила 5,6 млн рублей. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей.
Как следует из документов ЦИКа, источниками, за счет которых было приобретено имущество, стали накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Там же указано, что сумма общего дохода кандидата и его жены за последние три года до совершения покупок составила 5,2 млн рублей. Официальных доходов Александр Бородай не имеет, на восьми счетах у него хранятся порядка 313 тысяч рублей.
Теги: Донбасс, доход, декларация, Госдума, Бородай
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