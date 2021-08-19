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Пяти районам Донецка ограничили подачу воды
19.08.2021 15:00
В пяти районах Донецка с 19 августа подача воды сократится до 30%. Об этом сообщил оккупационный "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, передает Depo.Донбасс.
"По информации компании "Вода Донбасса", из-за проведения ремонтных работ на водоводе № 14 будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции", — сказал он.
Сокращение объема подачи воды до 30% будет в пяти районах города: Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском.
"На стабилизацию режима водоснабжения уйдет двое суток после запуска фильтровальной станции", — отметил Кулемзин.
Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, водоснабжение, ДФС
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