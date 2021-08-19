Пяти районам Донецка ограничили подачу воды

19.08.2021 15:00

В пяти районах Донецка с 19 августа подача воды сократится до 30%. Об этом сообщил оккупационный "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, передает Depo.Донбасс.

"По информации компании "Вода Донбасса", из-за проведения ремонтных работ на водоводе № 14 будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции", — сказал он.

Сокращение объема подачи воды до 30% будет в пяти районах города: Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском.

"На стабилизацию режима водоснабжения уйдет двое суток после запуска фильтровальной станции", — отметил Кулемзин.