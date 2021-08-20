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Архив - Донецкая область

ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи

20.08.2021 08:00
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ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи

На неподконтрольную часть Донецкой области доставлено 77,5 тонны гуманитарного груза от Организации Объединённых Наций. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что гумпомощь передана от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Колона из 10 грузовиков проехала через КПВВ Новотроицкое. Они привезли в пострадавшие от войны районы строительные материалы, мебель, медицинские средства.
Как уточнили в министерстве, гуманитарная помощь передана с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19, на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.



Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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