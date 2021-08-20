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Архив - Донецкая область

Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости

20.08.2021 17:00
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Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.
"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил генерал-полковник Сирский.
Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10000 гривен.



Теги: ранение, премия, День Независимости, военнослужащий, ООС
 
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