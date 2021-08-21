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Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе
21.08.2021 13:00
В штабе ООС рассказали, сколько человек за минувшие сутки пропустили через КПВВ Донбасса.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1589 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1350 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало - 359 и 250 соответственно.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
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