На Донбассе более суток сохраняется режим тишины

21.08.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима тишины. Об этом 21 августа сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки 20 августа и по состоянию на 7.00 утра 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – указано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.