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Архив - Донецкая область

Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа

24.08.2021 13:00
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Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа

687 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка в понедельник, 23 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
При этом на территорию ОРДО запущено 370 человек и 55 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы выпущено 50 транспортных средства и 317 граждан.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
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