Главная / Новости / Донецкая область / Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
Последние новости раздела
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
24.08.2021 13:00
687 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка в понедельник, 23 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
При этом на территорию ОРДО запущено 370 человек и 55 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы выпущено 50 транспортных средства и 317 граждан.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
Читайте также:
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»
- Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины15:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины09:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)13:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса
- На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины