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В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
24.08.2021 17:00
Проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным в связи с празднованием Дня города и Дня шахтера. Об этом в своем телеграм-канале заявил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"В честь Дня города и Дня шахтера 29 августа проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным", — сказано в сообщении.
Теги: Донецк, бесплатно, День шахтера, День города, общественный транспорт
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