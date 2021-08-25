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Архив - Донецкая область

Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу

25.08.2021 08:00
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Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ во вторник, 24 августа.
"25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - сказано в сообщении.
В повестке дня заседания ТКГ указаны:
имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.



Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
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