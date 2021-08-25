- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу08:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте17:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ во вторник, 24 августа.
"25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - сказано в сообщении.
В повестке дня заседания ТКГ указаны:
имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
- Директоров-должников осудили коллеги
- В Минске началась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Анатолий Близнюк: 33 шахты не имеют перспективы
- Губернатор области в Мариуполе открыл новый водоотвод
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу08:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте17:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины15:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу08:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте17:00
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть15:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины09:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию