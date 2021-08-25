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В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
25.08.2021 15:00
В отдельных районах Донецкой области к утру 25 августа медики обнаружили 342 новых случая коронавируса. Кроме этого, от осложнений умерли 40 пациентов. Об этом сообщает так называемый «минздрав» оккупационной «ДНР».
С начала пандемии в ОРДО подтверждают 54 690 случаев инфицирования COVID-19, из которых 44 547 человек выздоровели, умерли — 4 006.
Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.
Теги: статистика, ОРДО, COVID-19
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