Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе

26.08.2021 13:00

Делегация депутатов Европейского Парламента посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Иностранных гостей сопровождал заместитель командующего объединенных сил полковник Михаил Драпатий, сообщает пресс-центр ООС.

"Во время визита в Мариуполь гости ознакомились с актуальной политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе. Также европарламентарии посетили Мариупольский торговый порт, обсудили проблематику его деятельности и последствия морской блокады в районе Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в сообщении.

Кроме того, зарубежные гости посетили прифронтовой поселок Широкино, где осмотрели разрушенную враждебными обстрелами инфраструктуру, а также ознакомились с деятельностью военнослужащих, которые обороняют Приазовье.

Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии предоставит европейской общественности и в Европарламент.