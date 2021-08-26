На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов

26.08.2021 16:00

На всех пляжах Мариуполя появились контейнеры для сбора пластиковых отходов в виде рыб. Пластик будут собирать каждую неделю и вывозить на переработку. Об этом рассказала руководитель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова, сообщает PR.UA.

По две "рыбины" появились на пляжах поселка Песчаный и левобережном, одна – на центральном пляже.

Контейнеры изготовлены из металла, длина – 2,5 м, высота – 3,5 м. У каждого свой цвет: красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый. В каждый помещается два кубометра пластика.

Проект по установке рыб-контейнеров Re-Mo-Re инициировали общественная организация «Эко Группа» и Зеленый совет при исполнительном комитете Мариупольского городского совета в рамках «Общественного бюджета». На реализацию ушел год. Общая стоимость – 370 тысяч гривен.