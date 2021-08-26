«Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ

26.08.2021 12:00

«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.

Напоминаем, что «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября 2021 года.