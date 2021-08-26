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Архив - Донецкая область

«Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ

26.08.2021 12:00
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«Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ

«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.
Напоминаем, что «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября 2021 года.



Теги: Донбасс, кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
 
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