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Архив - Донецкая область

Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа

27.08.2021 08:00
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Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа

Украина напомнила российской делегации в ТКГ о трехстороннем характере работы группы. Об этом заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников в четверг, 26 августа.
В частности, Резников процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, во время пресс-конференции в Киеве подчеркнувшую, что стороной конфликта с Украиной является Россия.
Также Украина призвала Россию отнестись ответственно к выполнению решений Парижского саммита нормандской четверки в декабре 2020 года.
Обсуждались вопросы обмена пленными, разблокировка КПВВ со стороны сепаратистов, режим прекращения огня и разминирование.
В то же время возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм.
"К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "экспертку" с неопределенным статусом в качестве консультанта в Гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - сказано в сообщении.
Кроме того, Украина активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на временно неподконтрольной территории.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 15 сентября.



Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
 
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