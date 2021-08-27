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Архив - Донецкая область

В Волновахе произошел пожар в больнице

27.08.2021 14:00
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В Волновахе произошел пожар в больнице

В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Задымление наблюдалось в архивном помещении поликлиники ЦРБ. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.
Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 человек посетителей.
Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Теги: Донбасс, Волноваха, пожар, больница
 
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