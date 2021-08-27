Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен

27.08.2021 12:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки сепаратисты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.