Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке

28.08.2021 14:00

Около шестисот человек вчера пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией по гуманитарному коридору в Еленовке южнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

В ОРДО были пропущены 369 человек и 57 транспортных средств. На подконтрольную Украине территорию проследовали 221 человек и 43 транспортных средства.