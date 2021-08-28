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В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
Сегодня, 28 августа российские оккупанты открыли огонь по Авдеевке. Обстрел начался около 6:20 со стороны оккупированного Спартака, после чего продолжился около 10:00, сообщилили в штабе ООС.
"По состоянию на 8:00 было выпущено более 25 мин калибром 120 мм. Но есть информация, что (около 10:00 — прим.) был еще один обстрел. На место выехали и там работают сейчас представители СЦКК, которые проводят фото- и видеофиксацию", — говорится в сообщении.
"Ориентировочно, стреляли 120-м калибром. Среди военных есть один раненый", — рассказал руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
Также по его словам, в результате обстрела в жилом районе города, который находится в непосредственной близости к промышленной зоне отсутствует свет.
Кроме того, в связи с артобстрелом Авдеевки со стороны российских оккупантов, Укрзализныця решила приостановить движение поездов через близлежащие районы Донецкой области.
Поезда №136 Киев — Авдеевка и №826 Днепр — Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Оттуда пассажиров в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, ООС
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