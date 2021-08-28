Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин

28.08.2021 11:00

За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В частности, вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцево враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.