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10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 18 раз нарушили режим "тишины", ранения получили 10 украинских воинов на Донбассе. С начала текущих суток войска РФ один раз открывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, возле Троицкого российские оккупанты обстреливалы украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска наемники РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и артиллерии калибра 122-мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов войсками РФ 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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