Глава Верховной Рады отправился в зону ООС

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В Донецкую область с официальным визитом прибыл председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Причиной визита стало обострение ситуации на фронте, сообщает Суспильне.
"Обстрелы Авдеевки - это серьезные нарушения Минских договоренностей. Мы точно не будем молчать и будем защищать свою территорию. Все, что будет зависеть от нас, от военно-гражданской администрации, я уверен мы выполним", - сказал Разумков во время брифинга.
Также председатель Верховной Рады сообщил, что один из украинских военнослужащих, получивший ранения во время обстрелов Авдеевки 28 августа, находится в тяжелом состоянии.
"Мы готовы к таким вызовам, но здесь большая ответственность лежит и на коллегах из ОБСЕ, которые должны это фиксировать. Очень хотелось бы, чтобы оно (ОБСЕ - ред.) работало круглосуточно, а не с утра до трех. Они просто должны быть эффективными, чтобы весь мир понимал, кто что делает ", - отметил глава парламента.
Также во время своего визита Разумков посетит КПВВ на линии разграничения. По его словам, власти Украины готовы обеспечить работу всех КПВВ на Донбассе, но боевики на неподконтрольной территории заблокировали пункты пропуска, чтобы иметь дополнительный инструмент для информационного давления на Украину.
Теги: Донбасс, визит, председатель, Верховная Рада, КПВВ, ООС
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