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Архив - Донецкая область

В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец

30.08.2021 15:00
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В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец

Ректор Донецкого национального медицинского университета, перебравшегося в Краматорск, сообщил в полицию, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании. Об этом пишет Суспільне.
Якобы заминирован 2 корпус университета. Пресс-секретарь Краматорского районного управления полиции Валерия Осипец подтвердила, что правоохранители проверяют послание о возможном минировании вуза.
Из помещения эвакуировали людей и огородили территорию ВУЗа сигнальной лентой.
При этом сегодня должно было состояться заседание ученого совета университета.



Теги: Донецк, Донбасс, Краматорск, медицинский университет, минирование
 
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