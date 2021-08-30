В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец

30.08.2021 15:00

Ректор Донецкого национального медицинского университета, перебравшегося в Краматорск, сообщил в полицию, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании. Об этом пишет Суспільне.

Якобы заминирован 2 корпус университета. Пресс-секретарь Краматорского районного управления полиции Валерия Осипец подтвердила, что правоохранители проверяют послание о возможном минировании вуза.

Из помещения эвакуировали людей и огородили территорию ВУЗа сигнальной лентой.

При этом сегодня должно было состояться заседание ученого совета университета.