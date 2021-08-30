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Архив - Донецкая область

Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября

30.08.2021 16:00
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Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября

«Укрзализныця» продлила до 3 сентября запрет на движения поездов в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На этот период поезд № 136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд № 826 Днепр — Авдеевка будет курсировать до станции «Очеретино».
Запрет на движение поездов до Авдеевки был введен 28 августа из-за обстрела окраины города незаконными вооруженными формирования. Ранее в компании сообщали, что ограничение будет действовать до 30 августа.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Укрзализниця, запрет, поезда
 
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