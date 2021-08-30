Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября

30.08.2021 16:00

«Укрзализныця» продлила до 3 сентября запрет на движения поездов в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На этот период поезд № 136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд № 826 Днепр — Авдеевка будет курсировать до станции «Очеретино».

Запрет на движение поездов до Авдеевки был введен 28 августа из-за обстрела окраины города незаконными вооруженными формирования. Ранее в компании сообщали, что ограничение будет действовать до 30 августа.