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Архив - Донецкая область

В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы

31.08.2021 09:00
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В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы

Крупный лесной пожар начался в ландшафтно-рекреационном парке "Донецкий Кряж" возле известного кургана Саур-Могила, сообщает "МЧС ДНР".
"Огнем охвачен лиственный лес, который относится к ландшафтно-рекреационному парку "Донецкий Кряж" — особо охраняемой природной территории. Ликвидация возгорания осложняется погодными условиями – порывистым ветром 15-20 м/с. Пожару присвоен повышенный номер вызова — №3. К месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения Шахтерска, Харцызска, Амвросиевки, Снежное, Тореза и Макеевки", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара привлечены работники госкомитета лесного и охотничьего хозяйства.



Теги: Донбасс, заповедник, пожар, Саур-Mогила, ОРДО
 
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