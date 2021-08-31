Последние новости раздела
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы09:00
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы
31.08.2021 09:00
Крупный лесной пожар начался в ландшафтно-рекреационном парке "Донецкий Кряж" возле известного кургана Саур-Могила, сообщает "МЧС ДНР".
"Огнем охвачен лиственный лес, который относится к ландшафтно-рекреационному парку "Донецкий Кряж" — особо охраняемой природной территории. Ликвидация возгорания осложняется погодными условиями – порывистым ветром 15-20 м/с. Пожару присвоен повышенный номер вызова — №3. К месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения Шахтерска, Харцызска, Амвросиевки, Снежное, Тореза и Макеевки", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара привлечены работники госкомитета лесного и охотничьего хозяйства.
Теги: Донбасс, заповедник, пожар, Саур-Mогила, ОРДО
Читайте также:
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы09:00
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы09:00
- Зеленский прибыл в Вашингтон08:00
- Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка17:00
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)11:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке
- СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС