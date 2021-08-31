В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы

31.08.2021 09:00

Крупный лесной пожар начался в ландшафтно-рекреационном парке "Донецкий Кряж" возле известного кургана Саур-Могила, сообщает "МЧС ДНР".

"Огнем охвачен лиственный лес, который относится к ландшафтно-рекреационному парку "Донецкий Кряж" — особо охраняемой природной территории. Ликвидация возгорания осложняется погодными условиями – порывистым ветром 15-20 м/с. Пожару присвоен повышенный номер вызова — №3. К месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения Шахтерска, Харцызска, Амвросиевки, Снежное, Тореза и Макеевки", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара привлечены работники госкомитета лесного и охотничьего хозяйства.