Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек

31.08.2021 13:00

Вчера, 30 августа, на Донбассе работали два КПВВ на линии разграничения, сообщает Восточный вариант.

Через КПВВ Станица Луганская в сторону оккупированного Луганска прошло 1015 человек, на подконтрольную Украине территорию 1161 человек.

Через КПВВ Новотроицкое – 430 в сторону оккупированного Донецка и 266 на территорию, подконтрольную Украине.