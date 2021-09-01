Делегация из Литвы посетила Авдеевку

01.09.2021 17:00

Воплощение совместных литовско-украинских проектов в Донецкой области обсудили глава ДонОГА Павел Кириленко вместе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым на встрече с делегацией Литовской Республики сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает ДонОГА.

Участники встречи посетили День знаний Авдеевской школы № 2, которая была реконструирована и оснащена в рамках президентской программы «Большое строительство» и при помощи Литовской Республики.

"Все мы надеемся, что вскоре сможем открывать школы не только в Авдеевке, но и на 20-30 километров к востоку. А тем временем уже сложилась приятная традиция: ежегодно открывать обновленные школы в Донецкой области. В прошлом году это были школы в Красногоровке и Селидово, в этом - в Авдеевке и Новогродовке. Важно, что два года подряд открывается как минимум одна отремонтированная школа на линии фронта", — сказал Павел Кириленко.

Заместитель канцлера Литвы Алминас Мачюлис отметил, что успешная реализация совместного проекта в Авдеевке является хорошим примером и мотивацией для других стран и партнеров. Неизменной остается стратегия литовского правительства по поддержке суверенитета Украины и ее борьбы за свободу.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине господин Вальдемарас Сарапинас отметил, что Украина - ближайший партнер и друг Литвы. Литва не только помогает Украине с инфраструктурными проектами, но и оказывает помощь ветеранам российско-украинской войны, детям и семьям погибших защитников Украины.