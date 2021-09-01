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СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"
СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ продолжает системную работу по блокированию незаконного оборота оружия и боеприпасов. На этот раз тайник с военными средствами поражения обнаружен в Донецкой области", - говорится в сообщении
По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" Пятнашка. Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.
Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.
В ходе обыска тайника, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:
- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- запал УДЗ к гранате РГН;
- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомету РПГ-7;
- 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 х 152 мм;
- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.
Полученные средства поражения переданы на экспертизу.
Теги: Донбасс, Марьинка, оружие, СБУ,
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