В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса

01.09.2021 12:00

Программу мероприятий ко Дню освобождения Донбасса опубликовал в своем Telegram так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

Согласно опубликованной афише, митинг начнется в 8:30 у памятника маршалу Советского Союза Федора Толбухину, который являлся одним из руководителей операции по освобождению Донбасса. Мемориал расположен на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой. В это же время жителей приглашают возложить цветы к памятникам офицерам Красной Армии Кузьме Гурову и Францу Гринкевичу. Через полчаса памятные мероприятия начнутся в Ленинском и Киевском районах Донецка – у мемориалов «Жертвам фашизма» и генералу Николаю Ватутину соответственно.

Во вторник, 7 сентября, в 10:00 у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» пройдет митинг в честь 78-й годовщины освобождения края. На следующий день основной площадкой празднования станет мемориальный комплекс «Саур-Могила» (Шахтерский район), где запланирован ряд мероприятий, в числе которых Всероссийский съезд ветеранов войн ХХ и XXI веков.

День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков отмечается 8 сентября. В 1943 году во время Донбасской наступательной операции в этот день советские войска освободили областной центр – город Сталино (ныне Донецк).

В этом году 8 сентября объявлен в ОРДО выходным днем. Также в ночь после праздника отменено действие комендантского часа.