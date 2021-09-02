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Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало подробную карту маршрутов пассажирского транспорта из КПВВ к местам вакцинации и тестирования для граждан из временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
С КПВВ "Станица Луганская" к месту вакцинации и тестирования можно добраться маршрутным пассажирским транспортным средством до Станично-Луганской ЦРБ.
С КПВВ "Новотроицкое" к местам вакцинации и тестирования можно добраться маршрутным пассажирским транспортным средством по маршруту:
1) КПВВ "Новотроицкое" - Ольгинка:
Волноваха (остановка "с. Карловка") - КПВВ "Новотроицкое" (остановка) через с. Новотроицкое (остановка "Площадь"). Курсирует из Волновахи через с. Ольгинка к КПВВ "Новотроицкое" и в обратном направлении.
2) КПВВ "Новотроицкое" - Бугас:
Волноваха (АС) - КПВВ "Новотроицкое" (остановка) через с. Бугас. Курсирует из Волновахи через с. Бугас к КПВВ "Новотроицкое" и в обратном направлении.
Теги: вакцинация, ОРДЛО, МинВОТ, COVID-19
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