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Архив - Донецкая область

Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"

02.09.2021 14:00
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Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало подробную карту маршрутов пассажирского транспорта из КПВВ к местам вакцинации и тестирования для граждан из временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
С КПВВ "Станица Луганская" к месту вакцинации и тестирования можно добраться маршрутным пассажирским транспортным средством до Станично-Луганской ЦРБ.
С КПВВ "Новотроицкое" к местам вакцинации и тестирования можно добраться маршрутным пассажирским транспортным средством по маршруту:
1) КПВВ "Новотроицкое" - Ольгинка:
Волноваха (остановка "с. Карловка") - КПВВ "Новотроицкое" (остановка) через с. Новотроицкое (остановка "Площадь"). Курсирует из Волновахи через с. Ольгинка к КПВВ "Новотроицкое" и в обратном направлении.
2) КПВВ "Новотроицкое" - Бугас:
Волноваха (АС) - КПВВ "Новотроицкое" (остановка) через с. Бугас. Курсирует из Волновахи через с. Бугас к КПВВ "Новотроицкое" и в обратном направлении.



Теги: вакцинация, ОРДЛО, МинВОТ, COVID-19
 
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