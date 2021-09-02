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В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"
Наиболее популярными среди абитуриентов, подавших документы в так называемые «вузы ДНР» в ходе вступительной кампании этого года стали специальности экономического, юридического и медицинского профилей. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки» оккупантов, передает Восточный вариант.
В «министерстве» утверждают, что «наибольшей популярностью у абитуриентов вузов пользовались специальности юридического и экономического профилей: юриспруденция, экономика, менеджмент, международные отношения, управление персоналом, экономическая безопасность, таможенное дело, сервис, туризм, логистика».
Заявляется, что среди самых востребованных специальностей — и медицинские. Так, на стоматологию в "медуниверситета" Донецка конкурс составлял 14 человек на одно бюджетное место, на фармацию — 10 человек на место.
Теги: ВУЗ, специальность, ОРДО
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