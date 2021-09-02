В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"

02.09.2021 12:00

Наиболее популярными среди абитуриентов, подавших документы в так называемые «вузы ДНР» в ходе вступительной кампании этого года стали специальности экономического, юридического и медицинского профилей. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки» оккупантов, передает Восточный вариант.

В «министерстве» утверждают, что «наибольшей популярностью у абитуриентов вузов пользовались специальности юридического и экономического профилей: юриспруденция, экономика, менеджмент, международные отношения, управление персоналом, экономическая безопасность, таможенное дело, сервис, туризм, логистика».

Заявляется, что среди самых востребованных специальностей — и медицинские. Так, на стоматологию в "медуниверситета" Донецка конкурс составлял 14 человек на одно бюджетное место, на фармацию — 10 человек на место.