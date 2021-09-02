В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке

02.09.2021 11:00

Двое детей семи и десяти лет пострадали при обстреле на временно оккупированной части Донецкой области — в Горловке. Оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных. Однако в штабе операции Объединенных сил (ООС) заявили, что это попытка прикрыть собственные преступления, передает "Дом".

Инцидент произошел вечером 28 августа, а 1 сентября факт ранения подтвердили в ОБСЕ. У старшего ребенка — мальчика — ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у младшей девочки ушибы. В больнице их состояние оценили как средней тяжести.

Как отметил глава пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, учитывая то, что этот обстрел велся из временно оккупированной Горловки, из жилого сектора, ответный огонь украинские военные не вели.

"Это — создание информационного шума для того, чтобы прикрыть свои собственные преступления, собственные обстрелы, которые они осуществляют из жилого сектора, пытаясь навредить жизни и здоровью наших военнослужащих и иногда, к сожалению, гражданских жителей. И хочу еще раз повторить, что они нас обвиняют, что якобы мы применили минометы. Еще раз напоминаю, что ни одно оружие, которое у нас есть в наличии, я имею в виду минометы, не имеет достаточной мощности", — подчеркнул Саранцев.