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Архив - Донецкая область

Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график

03.09.2021 12:00
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Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график

Пригородный поезд Мариуполь - Волноваха с сегодняшнего дня начал курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Донецкой железной дороги.
«С целью улучшения условий перевозок пассажиров с 3 сентября поезд №6106/6107 Мариуполь - Волноваха будет курсировать ежедневно. Ранее этот поезд ходил только в 1,5,6,7 дни недели», — говорится в сообщении.
Так, из Волновахи электропоезд отправляется в 10:31 и прибывает на конечную станцию Мариуполь в 12:25.
Со станции Мариуполь поезд будет отправляться в 14:40 и по-прежнему будет останавливаться на станциях Сартана, Асланово, Кальчик, Карань, а также на остановочных пунктах согласно расписанию. В Волноваху он прибывает в 16:35.
Поезд состоит из шести вагонов, что позволяет одновременно перевозить около 600 пассажиров.



Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, электричка
 
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