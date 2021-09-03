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Архив - Донецкая область

Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате

03.09.2021 11:00
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Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате

Вчера городская клиническая больница в Славянске получила транш от Национальной службы здоровья Украины. Новостью поделился на своей странице в Фейсбук глава ВГА Славянска Вадим Лях.
"Транш от НСЗУ пришел в размере 5 млн. 932 тыс. грн. Все деньги уже направлены на погашение задолженности по зарплате. Надеюсь, эта новость несколько снимет социальное напряжение в лечебном учреждении", — сообщил Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, долг, зарплата, медики
 
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